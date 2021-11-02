"Я вернулся в Италию, страну, которая тепло приняла меня и мою семью. Она всегда будет в моем сердце. По опыту знаю, что любой команде в Бергамо против Аталанты приходится непросто.

"Меня это не волнует": Роналду отреагировал на жесткую критику Манчестер Юнайтед

Мы приложим все усилия, чтобы сохранить первое место в группе. Это Лига чемпионов, а мы – Манчестер Юнайтед. Мы там, где и должны быть. Вперед, "дьяволы", – написал Роналду в своем Instagram.

К слову, матч Аталанта – Манчестер Юнайтед состоится уже сегодня, 2 ноября, в 22:00. Криштиану провел 11 поединков в составе "красных дьяволов" в текущем сезоне, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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