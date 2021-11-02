"Я повернувся до Італії, країни, яка тепло прийняла мене та мою родину. Вона завжди буде у моєму серці. З досвіду знаю, що будь-якій команді в Бергамо проти Аталанти доводиться непросто.

"Мене це не хвилює": Роналду відреагував на жорстку критику Манчестер Юнайтед

Ми докладемо всіх зусиль, щоб зберегти перше місце у групі. Це Ліга чемпіонів, а ми Манчестер Юнайтед. Ми там, де й маємо бути! Вперед, "дияволи", – написав Роналду в своєму Instagram.

До слова, матч Аталанта – Манчестер Юнайтед відбудеться вже сьогодні, 2 листопада, початок о 22:00. Кріштіану провів 11 поєдинків у складі "червоних дияволів" у поточному сезоні, у яких забив 7 голів та віддав 1 асист.

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