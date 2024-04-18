"Эта победа очень много значит для меня. Первый тайм был похож на шахматную партию. Кто сделает первую ошибку, кто сделает первый ход? Никто не хотел.

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Второй тайм получился значительно лучше. Мы проявили храбрость и заслужили на победу. Я горжусь игрой команды, особенно Лаймера, который приклеился к Эдегору. Мазрауи тоже здорово сыграл на левом фланге. Но было очевидно, что мы сможем добиться своего только командными усилиями

Надеюсь, у нас вернутся некоторые игроки, у нас будут альтернативные варианты в составе и полная скамейка запасных. Но с точки зрения командных усилий, готовности жертвовать собой и претерпевать трудности вместе, сегодняшний матч был ориентиром. По-другому на таком уровне играть нельзя.

Полуфинал будет совсем другим, потому что стиль Реала полностью отличается от стиля Арсенала. Я не слишком много смотрел их матчей в этом сезоне. Это одно из самых сложных возможных противостояний. Мы сыграем в полуфинале против величайшего клуба мира. Мы с нетерпением ждем этого вызова и надеемся, что будем на высоте", – цитирует Томаса Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, что Бавария в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с Реалом. Первая игра запланирована на 30 апреля, а ответный матч состоится 7 мая.

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