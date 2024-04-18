"Мы сыграем против величайшего клуба мира": Тухель оценил победу над Арсеналом и высказался насчет игры с Реалом
Главный тренер Баварии Томас Тухель прокомментировал победу над Арсеналом (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Эта победа очень много значит для меня. Первый тайм был похож на шахматную партию. Кто сделает первую ошибку, кто сделает первый ход? Никто не хотел.
"У нас есть потенциал и качество, чтобы быть в полуфинале": Артета нашел причины поражения Арсенала в матче с Баварией
Второй тайм получился значительно лучше. Мы проявили храбрость и заслужили на победу. Я горжусь игрой команды, особенно Лаймера, который приклеился к Эдегору. Мазрауи тоже здорово сыграл на левом фланге. Но было очевидно, что мы сможем добиться своего только командными усилиями
Надеюсь, у нас вернутся некоторые игроки, у нас будут альтернативные варианты в составе и полная скамейка запасных. Но с точки зрения командных усилий, готовности жертвовать собой и претерпевать трудности вместе, сегодняшний матч был ориентиром. По-другому на таком уровне играть нельзя.
Полуфинал будет совсем другим, потому что стиль Реала полностью отличается от стиля Арсенала. Я не слишком много смотрел их матчей в этом сезоне. Это одно из самых сложных возможных противостояний. Мы сыграем в полуфинале против величайшего клуба мира. Мы с нетерпением ждем этого вызова и надеемся, что будем на высоте", – цитирует Томаса Тухеля Bayern & Germany.
Напомним, что Бавария в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с Реалом. Первая игра запланирована на 30 апреля, а ответный матч состоится 7 мая.
Бавария стала полуфиналистом ЛЧ, выбив Арсенал – "канониры" продемонстрировали трусливую игру, Зинченко избежал позора