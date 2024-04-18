"Ця перемога дуже багато значить для мене. Перший тайм був схожий на шахову партію. Хто зробить першу помилку, хто зробить перший хід? Ніхто не хотів.

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Другий тайм вийшов значно кращим. Ми проявили хоробрість і заслужили на перемогу. Я пишаюся грою команди, особливо Лаймера, який приклеївся до Едегора. Мазрауї теж здорово зіграв на лівому фланзі. Але було очевидно, що ми зможемо домогтися свого тільки командними зусиллями

Сподіваюся, у нас повернуться деякі гравці, у нас будуть альтернативні варіанти в складі та повна лава запасних. Але з погляду командних зусиль, готовності жертвувати собою і зазнавати труднощів разом, сьогоднішній матч був орієнтиром. По-іншому на такому рівні грати не можна.

Півфінал буде зовсім іншим, тому що стиль Реала повністю відрізняється від стилю Арсенала. Я не надто багато дивився їхніх матчів у цьому сезоні. Це одне з найскладніших можливих протистоянь. Ми зіграємо в півфіналі проти найбільшого клубу світу. Ми з нетерпінням чекаємо цього виклику і сподіваємося, що будемо на висоті", – цитує Томаса Тухеля Bayern & Germany.

Нагадаємо, що Баварія у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з Реалом. Перша гра запланована на 30 квітня, а матч-відповідь відбудеться 7 травня.

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