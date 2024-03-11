"Это самый важный матч в сезоне, мы очень мотивированы: прошло уже четыре года с тех пор, как мы были в четвертьфинале! Мы должны переломить эту тенденцию. Нам предстоит сразиться с сильным соперником, который переживает не лучший момент. Но у Наполи остался фундамент с прошлого сезона, нельзя забывать, что они выиграли чемпионат Италии. Надеюсь, этот вечер станет волшебным для фанатов Барсы.

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Кризис обеих команд? Я вижу два похожих случая. Но обе команды улучшились, стали более солидными. У нас есть значительные, очень важные потери: Гави, Педри, Френки [Де Йонг], Бальде... Но мы должны конкурировать и показывать то, над чем мы работали. Травмы - не оправдание. Мы играли в гостях и были лучше там, и должны быть лучше дома. У нас нет страха потерпеть неудачу", – цитирует Хави Marca.

Матч Барселона - Наполи состоится во вторник, 12 марта в Барселоне. Начало встречи – в 22:00. Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.

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