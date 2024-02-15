"В первом тайме мы играли хорошо, имели несколько шансов. А во втором потеряли заряд и концентрацию. Не знаю почему. Мы сделали все, чтобы проиграть – ситуация была в наших руках. В какой-то момент команда перестала верить. Было много индивидуальных ошибок.

Тухель больше не имеет права на ошибку – руководство Баварии приняло решение после поражения от Лацио

Мы злые и разочарованные. Бавария проиграла матч, но я не уверен, что Лацио его выиграл. Не могу объяснить причины. Тренеры просили футболистов сохранить интенсивность и смелее идти вперед, но команда потеряла лицо в начале второго тайма", – сказал после игры Тухель.

Бавария проиграла Лацио первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, не нанеся ни одного удара в створ ворот. Это фиаско стало вторым подряд для Мюнхена – на выходных действующий чемпион проиграл Байеру в битве за лидерство Бундеслиги.

Бавария безвольно проиграла Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов – ни одного удара в створ, ужасные фейлы Упамекано