"У першому таймі ми грали добре, мали кілька шансів. А в другому втратили заряд і концентрацію. Не знаю чому. Ми зробили все, щоб програти – ситуація була в наших руках. В якийсь момент команда припинила вірити. Було багато індивідуальних помилок.

Тухель більше не має права на помилку – керівництво Баварії прийняло рішення після поразки від Лаціо

Ми злі та розчаровані. Баварія програла матч, але я не впевнений, що Лаціо його виграв. Не можу пояснити причини. Тренери просили футболістів зберегти інтенсивність і сміливіше йти вперед, але команда втратила обличчя на початку другого тайму", – сказав після гри Тухель.

Баварія програла Лаціо перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, не завдавши жодного удару в площину воріт. Це фіаско стало другим поспіль для Мюнхена – на вихідних чинний чемпіон програв Байєру в битві за лідерство Бундесліги.

Баварія безвольно програла Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – жодного удару в площину, жахливі фейли Упамекано