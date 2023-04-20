"Мы фантастически сыграли в этой Лиге чемпионов. В 14 встречах мы проиграли лишь один раз. Но, к сожалению, это был самый важный матч.

Интер – Бенфика – 3:3 – видео голов и обзор матча

Мы не смогли сохранить темп и концентрацию у себя дома. Но мне очень понравилось увиденное в Милане. Команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая 1:3", – цитирует Шмидта официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом поединке Бенфика дома проиграла со счетом 0:2, а в ответном матче сумела спасти ничью (3:3) в добавленное время. В полуфинале Интер сыграет с принципиальным соперником – Миланом.

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