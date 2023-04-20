В ответном четвертьфинале Лиги чемпионов Интер и Бенфика сыграли вничью 3:3. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Миланскому дерби в полуфинале Лиги чемпионов быть! Таким образом, впервые в истории футбола Милан и Интер встретятся между собой пять раз в течение одного сезона.

Интер упустил победу над Бенфикой, но вышел в 1/2 ЛЧ впервые за 13 лет – гол и ассист Лаутаро дарят два дерби с Миланом

В четвертьфинале "нерадзурри" разыграли с Бенфикой огненную ничью: в составе хозяев отличились Барелла, Мартинес и Корреа. Итальянский полузащитник стал третьим игроком в истории клуба, который забил в обоих матчах плей-офф стадии ЛЧ, повторив достижение Кристиана Виери (2002/03, соперник – Валенсия) и Деяна Станковича (2005/06, соперник – Аякс). Об этом информирует Opta.

Лаутаро забил 9-й мяч за Интер в Лиге чемпионов и поднялся на пятую строчку в списке лучших бомбардиров "нерадзурри" в этом турнире. Выше аргентинца – только Адриано (14 голов), Хулио Крус (13), Эрнан Креспо (11) и Самюэль Это'О (10).