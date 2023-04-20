"Ми фантастично зіграли у цій Лізі чемпіонів. У 14 зустрічах ми програли лише один раз. Але, на жаль, це був найважливіший матч.

Інтер – Бенфіка – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Ми не змогли зберегти темп і концентрацію у себе вдома. Але мені дуже сподобалось побачене у Мілані. Команда вірила в себе і не здавалася, навіть поступаючись 1:3", – цитує Шмідта офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому поєдинку Бенфіка вдома програла з рахунком 0:2, а у матчі-відповіді зуміла врятувати нічию (3:3) у доданий час. У півфіналі Інтер зіграє з принциповим супернком – Міланом.

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