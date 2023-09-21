Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана прокомментировал свою игру в матче против Баварии (3:4) в первом раунде Лиги чемпионов 2023/24.

"Я подвел команду, которая играла очень хорошо. Манчестер Юнайтед не выиграл из-за меня. Рад, что удалось осуществить такую работу, но теперь пора двигаться дальше. Такова жизнь вратаря.

Парад голов в видеообзоре матча Бавария – Манчестер Юнайтед – 4:3

Бавария нанесла первый удар в створ, я допускаю ошибку, и команде нужно отыгрываться из-за этого. Я должен учиться, быть сильным и двигаться дальше, хоть это и непростая ситуация. Рад, что команда вернулась к игре. Мы боролись до конца.

Это сложно, ведь мы большой клуб, который хочет взять все трофеи. Этот матч был хорошей возможностью вернуться после той ситуации, с которой мы столкнулись. Непростой период. Нужно сохранять единство и продолжать работать", – заявил Онана на пресс-конференции.

Напомним, что Манчестер Юнайтед не может одержать победу в трех матчах подряд во всех турнирах. Манкунианцы находятся на последнем месте в своей группе Лиги чемпионов без набранных баллов.

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