Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана прокоментував свою гру в матчі проти Баварії (3:4) у першому раунді Ліги чемпіонів 2023/24.

"Я підвів команду, яка грала дуже добре. Манчестер Юнайтед не виграв через мене. Радий, що вдалося здійснити таку роботу, але тепер настав час рухатися далі. Таке життя воротаря.

Парад голів у відеоогляді матчу Баварія – Манчестер Юнайтед – 4:3

Баварія завдала перший удар у площину, я припускаюся помилки, і команді потрібно відіграватися через це. Я маю вчитися, бути сильним і рухатися далі, хоч це й непроста ситуація. Радий, що команда повернулася до гри. Ми боролися до кінця.

Це складно, адже ми великий клуб, який хоче взяти усі трофеї. Цей матч був гарною нагодою повернутися після тієї ситуації, з якою ми зіткнулися. Непростий період. Потрібно зберігати єдність і продовжувати працювати", – заявив Онана на прес-конференції.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед не може здобути перемогу в трьох матчах поспіль у всіх турнірах. Манкуніанці перебувають на останньому місці у своїй групі Ліги чемпіонів без набраних балів.

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