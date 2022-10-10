– Игор, вы неоднократно говорили, что Украина – не чужая для вас страна, а второй дом. Какие чувства вызывает у вас то, что происходит сегодня в Украине? Насколько сложно сконцентрироваться при таких событиях на завтрашнем матче?

– Мы победим. Мы победим. Невозможно уничтожить нас, наш дух, единство. Можно временно испортить настроение, однако уничтожить нас невозможно. Вместе мы сильны. Мы, спортсмены, воспринимаем это как общую ответственность, мы принимаем все происходящее в стране и испытываем огромную эмпатию. У многих моих футболистов семьи находятся на территории Украины, и это влияет на нас, но не уничтожит наш моральный дух. Мы будем сражаться так же, как сражаются Вооруженные силы за нас и за нашу свободу. Это минимум того, что мы можем показать наше уважение – сразиться в завтрашней игре от первой до последней минуты.

Шахтер – Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

– Испанской прессе очень понравилось, как Анатолий Трубин играл на Сантьяго Бернабеу. Что можете сказать о его будущем и его игре?

– У каждой команды, которая соревнуется на самом высоком уровне, есть топ-вратарь. И если взять прошлый сезон, то Реалу было бы сложно выиграть Лигу чемпионов без Тибо Куртуа. Это топ-уровень. Столь же важен и Анатолий Трубин для нас, для выполнения наивысших целей, что Шахтер ставит себе. И та игра, которую он продемонстрировал на Сантьяго Бернабеу – это его визитка на европейском уровне. Но это не в первый раз. Возможно, Бернабеу увидел его только сейчас в таком свете, но мы видим такую ​​игру Трубина часто. Его позиция и статус в сборной тоже доказательство его таланта. Уверен, он сделает отличную карьеру. Он очень важен не только на той ответственной позиции, которую занимает. Конечно, бывают матчи, когда молодой парень делает меньше, однако в целом он – топ. Так же, как и Куртуа.

– Учитывая сегодняшнюю ситуацию, насколько целесообразно проводить матч Шахтера и Динамо во Львове?

– Сейчас эмоции смешанные, знаете. И прежде всего, важны люди. У каждого из нас семья на территории Украины, мы переживаем за эту ситуацию, однако все равно игру не будут отменять. Не знаем, что будет через неделю, какова будет ситуация. Знаем, что Александрия сегодня, конечно, не играет. Кто будет думать сейчас о футболе, когда есть вещи гораздо важнее. Но нам завтра не удастся отменить матч – будем вынуждены выйти на поле и показать, что мы деремся друг за друга и представляем украинский народ. Украинцы должны видеть, что мы сражаемся и отдаем все силы на поле. Это ведь наша ответственность. Тактически мы рассматривали игру: считаем, что можем добавить по сравнению с последней встречей на Сантьяго Бернабеу и показать все самое лучшее, на что способны.

– В Мадриде в старте команды вышли 11 украинцев. Каким будет завтра состав Шахтера?

– Все будут украинцами. И Тейлор, и я, и Лассина Траоре, и Джурасек. Все – украинцы завтра. И еще 40 миллионов украинцев будет. И еще 10 миллионов за границей.

– Сейчас у вашей команды трудности с логистикой и перемещением. Как справляетесь?

– Мы сфокусированы на прогрессе. Оказались в специфической ситуации, и это мотивирует нас совершенствовать свою игру и продемонстрировать, что у нас хорошая молодая команда. Строим фундамент для будущего, но живем в сложное для Украины время. Домашние матчи чемпионата мы играем во Львове, игры Лиги чемпионов принимаем здесь и на матчи еврокубков нам приходится много путешествовать. Мы постоянно в пути и постоянно перемещаемся, конечно, усталость на этом фоне чувствуется. У нас почти нет выходных из-за постоянных поездок. Наша подготовка кардинально отличается от привычной подготовки других команд к матчам Лиги чемпионов.

Однако у нас сильный менталитет, мы продолжаем быть сконцентрированными и желаем показать всему миру, что мы – молодая и хорошая команда. Эта ситуация не на всю жизнь, это должно закончиться. Я хочу не просто сказать об этом в интервью и дальше пойти тренироваться, я хочу дать вам сигнал помочь нам закончить эту войну! Кончить эту войну нужно вместе! Вы видите, что сейчас происходит, и это ужасно. Это не только о футболе, футбол может показать случившееся, ведь футбол движет эмоциями. Сейчас мы говорим не о футболе, а о жизни в целом. Вы хотите быть свободными, хотите спокойно спать, и я тоже хочу спать без взрывов бомб. Помогите нам, это важно! Это – жизнь!

Шахтер – Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов

– После утренней атаки на Украину какие слова вы говорите игрокам, чтобы настроить их на столь важный матч?

– Бывают ситуации, когда нет нужды много говорить. У нас один взгляд на эти события. Просто смотришь в глаза ребятам и этим их поддерживаешь. Мы все вместе и прекрасно понимаем сложившуюся ситуацию. Однако мы сильнее вместе. Каждый имеет семью, каждый переживает за нее, однако мы должны преодолеть это препятствие. Не сдаемся. Вечером будем все вместе на тренировке, потому что мы все равно должны быть сфокусированы на завтрашнем матче. Мы должны его сыграть и сыграть на таком уровне, чтобы вся Украина гордилась нами. И минимум, что они увидят завтра – это смелый Шахтер, который будет драться за очки. Потому что, к сожалению, все вы – болельщики, журналисты, люди – забудете, что мы сейчас чувствуем в душе.

Это футбол. Все хотят видеть хорошо играющую команду, которая создает моменты, действует агрессивно. Но то, что было до матча, многие забывают. Это знаем только мы. И это наша мощь, наша сила, наше единство.

– Благодаря чему Шахтер может завтра добиться положительного результата?

– Завтра нас ждет большой день, очень важный матч. Последний матч показал, что мы можем играть в хороший футбол с победителем Лиги чемпионов, лучшей командой Европы. Впереди у нас 90 минут второго матча, и все может произойти. Мы должны показать самый высокий уровень завтра, сделав некоторые коррективы после прошлой игры.

Мы должны быть еще смелее, еще злее в атаке. Нам нужно устранить некоторые проблемы внутри поля, где необходимо наладить хорошее движение мяча. Ведь мы знаем – Реал очень и очень опасен в продвижении мяча. В общем, мы должны быть собой. Должны играть так, как играем в чемпионате, как мы играли в первой игре с Реалом, особенно во втором тайме, когда на Бернабеу мы создали два-три момента и увидели, на что способны. Мы должны быть компетентны завтра, и, я надеюсь, это будет хорошая игра для нас, – цитирует Йовичевича пресс-служба Шахтера.

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