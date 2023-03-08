"Я считаю, что не нужно будет мотивировать команду, потому что мы все знаем важность этой игры. Это означает прохождение раунда, это означает улучшение нашего европейского путешествия по сравнению с прошлым сезоном. В том, что команда будет мотивированной, внимательной и сосредоточенной, я не сомневаюсь.

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Понятно, что мы подготовились к матчу. Игра с Тоттенхэмом была две недели назад, знаем соперника. Мы очень хорошо проанализировали их домашние матчи, они могут быть более агрессивными, чем в Милане, более напряженными, более энергичными. Этим нас не удивить.

Все зависит от нашего отношения, нашего подхода к игре, которая должна быть сильной и напряженной, потому что ожидаем этого от соперника. Мы должны выкладываться в эпизодах, потому что именно они могут сыграть ключевую роль.

Всегда сложно предсказать ход встречи. В первом матче это была сбалансированная игра, которую мы выиграли заслуженно, потому что играли лучше наших соперников, и должны стремиться сделать то же самое. Я верю, что в итоге у команды, которая сыграет лучше, будет шанс победить", – цитирует Пиоли Milan Reports.

Напомним, что ответный матч между Тоттенхэмом и Миланом состоится 8 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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