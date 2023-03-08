"Не нужно мотивировать команду": Пиоли заверил, что Милан готов к матчу с Тоттенхэмом
Главный тренер Милана Стефано Пиоли пообщался с прессой перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против англичан.
"Я считаю, что не нужно будет мотивировать команду, потому что мы все знаем важность этой игры. Это означает прохождение раунда, это означает улучшение нашего европейского путешествия по сравнению с прошлым сезоном. В том, что команда будет мотивированной, внимательной и сосредоточенной, я не сомневаюсь.
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Понятно, что мы подготовились к матчу. Игра с Тоттенхэмом была две недели назад, знаем соперника. Мы очень хорошо проанализировали их домашние матчи, они могут быть более агрессивными, чем в Милане, более напряженными, более энергичными. Этим нас не удивить.
Все зависит от нашего отношения, нашего подхода к игре, которая должна быть сильной и напряженной, потому что ожидаем этого от соперника. Мы должны выкладываться в эпизодах, потому что именно они могут сыграть ключевую роль.
Всегда сложно предсказать ход встречи. В первом матче это была сбалансированная игра, которую мы выиграли заслуженно, потому что играли лучше наших соперников, и должны стремиться сделать то же самое. Я верю, что в итоге у команды, которая сыграет лучше, будет шанс победить", – цитирует Пиоли Milan Reports.
Напомним, что ответный матч между Тоттенхэмом и Миланом состоится 8 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.
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