"Я вважаю, що не потрібно буде мотивувати команду, тому що ми всі знаємо важливість цієї гри. Це означатиме проходження раунду, це означатиме покращення нашої європейської подорожі порівняно з минулим сезоном. У тому, що команда буде мотивованою, уважною і зосередженою, я не сумніваюся.

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Зрозуміло, що ми підготувалися до матчу. Гра з Тоттенхемом була два тижні тому, суперника знаємо. Ми дуже добре проаналізували їхні домашні матчі, вони можуть бути більш агресивними, ніж у Мілані, більш напруженими, енергійнішими. Цим нас не здивувати.

Все залежить від нашого ставлення, нашого підходу до гри, яка має бути сильною та напруженою, тому що очікуємо цього ж від суперника. Ми повинні викладатися в епізодах, бо саме вони можуть зіграти ключову роль.

Завжди складно передбачити хід зустрічі. У першому матчі це була збалансована гра, яку ми виграли заслужено, тому що грали трохи краще за наших суперників, і повинні прагнути зробити те ж саме. Я вірю, що в підсумку команда, яка зіграє краще, матиме шанс перемогти", – цитує Піолі Milan Reports.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Тоттенхемом і Міланом відбудеться 8 березня. Початок о 22:00 за київським часом.

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