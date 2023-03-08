"Не потрібно мотивувати команду": Піолі запевнив, що Мілан готовий до матчу з Тоттенхемом
Головний тренер Мілана Стефано Піолі поспілкувався з пресою перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійців.
"Я вважаю, що не потрібно буде мотивувати команду, тому що ми всі знаємо важливість цієї гри. Це означатиме проходження раунду, це означатиме покращення нашої європейської подорожі порівняно з минулим сезоном. У тому, що команда буде мотивованою, уважною і зосередженою, я не сумніваюся.
Тоттенхем – Мілан: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Зрозуміло, що ми підготувалися до матчу. Гра з Тоттенхемом була два тижні тому, суперника знаємо. Ми дуже добре проаналізували їхні домашні матчі, вони можуть бути більш агресивними, ніж у Мілані, більш напруженими, енергійнішими. Цим нас не здивувати.
Все залежить від нашого ставлення, нашого підходу до гри, яка має бути сильною та напруженою, тому що очікуємо цього ж від суперника. Ми повинні викладатися в епізодах, бо саме вони можуть зіграти ключову роль.
Завжди складно передбачити хід зустрічі. У першому матчі це була збалансована гра, яку ми виграли заслужено, тому що грали трохи краще за наших суперників, і повинні прагнути зробити те ж саме. Я вірю, що в підсумку команда, яка зіграє краще, матиме шанс перемогти", – цитує Піолі Milan Reports.
Нагадаємо, що матч-відповідь між Тоттенхемом і Міланом відбудеться 8 березня. Початок о 22:00 за київським часом.
Мілан на порозі катастрофи – колишній капітан прагне врятувати сезон у дуелі проти зухвалого дебютанта з України