Перед первым матчем Милана и Тоттенхэма все вспоминали о противостоянии в 1/8 финала ЛЧ 12 лет назад. Тогда была драма, были стычки, а Гаттузо держал тренера лондонцев за горло. В 2023-м "россонери" взяли реванш за поражение в той битве, однако вряд ли кому-то понравился данный поединок – игра оказалась закрытой, а после раннего гола Диаса моментов практически и не возникало.

Это была вторая подряд победа Милана после затяжного январского кризиса, в котором команда выиграла всего один из восьми матчей, пропустив аж 18 голов. Далее подопечные Стефано Пиоли одолели Монцу и уверенно раскатали Аталанту, однако на выходных "дьяволы" бездарно проиграли Фиорентине (1:2). Как следствие, чемпион опустился на пятую позицию в Серии А, хотя до второй не хватает всего трех очков.

Проход в четвертьфинал Лиги чемпионов нужен итальянцам, чтобы улучшить психологическое состояние футболистов и болельщиков. Для них прорыв в эту стадию после 11-летнего отсутствия в плей-офф является сказкой. Для клуба же победа над "шпорами" важна из соображений финансов и престижа – их критически не хватало во время трансферных окон в текущем сезоне. Милан может вернуться в когорту настоящих топ-клубов.

У Тоттенхэма нет проблем с деньгами, да и в ЛЧ коллектив выступает чаще, однако в игровом плане у лондонцев похожие трудности. Команда регулярно и громко пробуксовывает. Перед выездом в Италию "шпоры" потерпели разгром от Лестера, а после него уступили Шеффилду в Кубке и Вулверхэмптону в АПЛ. Если бы не спад Ньюкасла, то подопечные Антонио Конте вылетели бы за пределы топ-4.

На этом фоне было бы круто прорваться в четвертьфинал ЛЧ, однако у Тоттенхэма серьезные кадровые проблемы. В лазарет загремели Биссума, Сессеньон и Льорис, а разрыв крестов у Бентанкура можно назвать катастрофой. В первом матче не было еще и Хёйберга, поэтому в центре поля сыграла пара Скипп-Сарр – это не уровень топ-турниров. Без своих лидеров "шпоры" проиграли.

Тем не менее, лондонцы все равно остаются опасными. Большую угрозу для Милана представляют механические фланговые розыгрыши Тоттенхэма – особенно в зоне Кулусевски, куда часто падает и Кейн. "Россонери" же будут ставить на тонкую позиционную работу Леау и Эрнандеса на левом краю атаки. Кроме того, они точно отзеркалят схему и персонально будут работать по Кейну – в первом матче этого оказалось достаточно, чтобы нейтрализовать атаку англичан.

Посмотрим, что из этого получится. Антонио Конте уже 10 лет не выходил в четвертьфинал ЛЧ, а Милан не играл там с 2012-го. Мотивация у них бьет через край – возможно, хотя бы сейчас они покажут болельщикам крутой поединок?

Кадровая ситуация

Травмированы: Сессеньон, Биссума, Бентанкур – Флоренци, Калабрия, Беннасер

Дисквалифицированы: Дайер (Тоттенхэм)

Ориентировочные составы на матч Тоттенхэм – Милан

Тоттенхэм: Форстер – Ромеро, Лангле, Дэвис – Эмерсон, Хёйберг, Сарр, Перишич – Кулусевски, Сон – Кейн

Милан: Меньян – Калюлю, Кьяер, Чау – Салемакерс, Крунич, Тонали, Эрнандес – Диас, Леау – Жиру

Прогноз "Футбол 24"

Рисунок игры сильно будет зависеть от того, кто забьет первым. Если это удастся Милану, то можно ожидать "автобус" от итальянцев – хотя Стефано Пиоли обещал атаковать. Если же счет откроет Тоттенхэм, то поединок будет динамичнее и интереснее, хотя фантастики команды все равно не продемонстрируют. Не в той они сейчас форме.

Букмекеры считают фаворитом Тоттенхэм, однако нам кажется, что шансы равны. Возможно, дело даже дойдет до серии пенальти.

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