"Проблема, как всегда, одна и та же: на многих людей влияет то, что они прочитали или услышали по радио. Мы ничего не скрываем и не работаем с информацией в стиле СССР. Я помню, что мы не в церкви. Акции нашего клуба котируются на бирже, и мы должны соблюдать правила. Мы придерживаемся их всегда, и нам неинтересно, как делают другие клубы.

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Те, кто говорит об этой ситуации, просто не знают правил. Президент всегда требовал, чтобы все соответствовало законам. Нет никакого "они обязаны рассказать нам". Мы не спешили из-за некоторых разногласий. Клуб хотел выяснить состояние игроков, но он не обязан уточнять имена, этого просто не нужно.

Футболисты имеют право сообщать об этом в своих социальных сетях. Мы уважаем требования общества, но я слышал абсурдные вещи", – цитирует Де Мартино Corriere dello Sport со ссылкой на Lazio Style Channel.

Напомним, в составе "орлов" несколько игроков заразились коронавирусом. Клуб сообщил об этом факте, но не раскрыл имена больных. В российских СМИ обвинили Лацио в "нечестной игре". Матч против Зенита в ЛЧ состоится в среду.

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