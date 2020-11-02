Делегация Динамо прибыла в Испанию на матч против Барселоны в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Самолет с динамовцами приземлился в аэропорту Барселоны "El-Prat". После этого киевляне преодолели менее 20 км на автобусе и расположились в отеле W Barcelona, ​​сообщает официальный сайт Динамо.

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Также пресс-служба киевлян подтвердила, что завтра утром футболисты и персонал команды будут сдавать тесты на COVID-19. Хотя еще утром вице-президент Динамо Алексей Семененко в комментарии украинским СМИ заявлял, что проходить еще одно тестирование перед Барселоной нет необходимости.

Ранее испанская пресса сообщала, что матч Динамо против Барселоны могут вообще перенести, если в составе киевлян будут выявлены новые случаи заболевания.

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