Прес-аташе Лаціо Стефано Де Мартіно відреагував на претензії до клубу після новини про спалах коронавірусу в команді.

"Проблема, як завжди, одна і та ж: на багатьох людей впливає те, що вони прочитали або почули по радіо. Ми нічого не приховуємо і не працюємо з інформацією в стилі СРСР. Я пам'ятаю, що ми не в церкві. Акції нашого клубу котируються на біржі, і ми повинні дотримуватися правил. Ми дотримуємося їх завжди, і нам нецікаво, як роблять інші клуби.

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Ті, хто говорить про цю ситуацію, просто не знають правил. Президент завжди вимагав, щоб все відповідало законам. Немає ніякого "вони зобов'язані розповісти нам". Ми не поспішали через деякі розбіжності. Клуб хотів з'ясувати стан гравців, але він не зобов'язаний уточнювати імена, цього просто не потрібно.

Футболісти мають право повідомляти про це у своїх соціальних мережах. Ми поважаємо вимоги суспільства, але я чув абсурдні речі", – цитує Де Мартіно Corriere dello Sport з посиланням на Lazio Style Channel.

Нагадаємо, у складі "орлів" кілька гравців заразилися коронавірусом. Клуб повідомив про цей факт, але не розкрив імена хворих. У російських ЗМІ звинуватили Лаціо в "нечесній грі". Матч проти Зеніта в ЛЧ відбудеться в середу.

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