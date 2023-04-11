Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Наполи в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Мы спокойны, потому что подготовились к этому матчу наилучшим образом. В этом розыгрыше Лиги чемпионов мы уже выступили намного лучше, чем в прошлом сезоне. И мы сделаем всё, чтобы пройти дальше.

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Игра в ЛЧ будет отличаться от последнего матча с Наполи в чемпионате. Мы не можем сделать ксерокопию той встречи. Соперник предложит разные решения, и мы должны быть к ним готовы.

Хорошо, что вся команда доступна, даже Калюлю вернулся. Чем больше игроков, тем лучше, я доволен кадровой ситуацией", – цитирует Пиоли Sempre Milan.

Напомним, что в недавнем матче чемпионата Милан разбил Наполи на выезде со счётом 4:0.

Матч Милан – Наполи состоится в среду, 12 апреля.

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