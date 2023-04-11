Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди з Наполі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Ми спокійні, тому що підготувалися до цього матчу якнайкраще. У цьому розіграші Ліги чемпіонів ми вже виступили набагато краще, ніж у минулому сезоні. І ми зробимо все, щоб пройти далі.

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Гра в ЛЧ відрізнятиметься від останнього матчу з Наполі в чемпіонаті. Ми не можемо зробити ксерокопію тієї зустрічі. Суперник запропонує різні рішення, і ми маємо бути до них готові.

Добре, що вся команда доступна, навіть Калюлю повернувся. Чим більше гравців, тим краще, я задоволений кадровою ситуацією", – цитує Піолі Sempre Milan.

Нагадаємо, що в недавньому матчі чемпіонату Мілан розбив Наполі на виїзді з рахунком 4:0.

Матч Мілан – Наполі відбудеться в середу, 12 квітня.

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