"Наша команда неоднократно демонстрировала способность побеждать и без Осимхена. Без него мы выиграли несколько очень важных матчей. Я ожидаю, что парни, которых я завтра выпущу на поле, будут доверять своим партнёрам. Заменит ли Распадори Осимхена? Сегодня он провёл частичную тренировку в общей группе, но его состояние мне ещё только предстоит оценить.

"Мы не можем сделать ксерокопию матча с Наполи в Серии А", – Пиоли ожидает решений от Спаллетти

Является ли этот матч с Миланом самым важным в моей тренерской карьере? Надеюсь, будут более важные игры, чем эта.

Что я скажу Паоло Мальдини после нашей ссоры? Не думаю, что мне нужно что-то говорить. Я очень сильно его уважаю, и моё уважение и восхищение уходят корнями в далекое прошлое. Во время работы с Зенитом у меня попросили рекомендацию для приглашения звезды, и я назвал имя Мальдини. В Зените были в восторге, но Паоло тогда отказался.

Ожидал ли я такой реакции от Гвардиолы? Из его ответа я понял, что то, что я сказал, не произвело желаемого эффекта. Я всегда буду защищать Гвардиолу, потому что я многому у него научился. Его можно сравнивать с величайшими тренерами всех времен. У него учились все, включая Юргена Клоппа и Роберто Де Дзерби. Он - один из тех тренеров, за работой которого я постоянно наблюдаю. Если это не произвело того эффекта, которого я хотел, я прошу у Гвардиолы прощения, потому что мы любим, когда люди говорят о Наполи и хвалят нашу игру. Однако если мне скажут, что Гвардиола сказал, что мы можем выиграть Лигу чемпионов, то это другое дело - мы не та команда, которая должна беспокоиться о своей игре в этом турнире. Мы уже вошли в историю, теперь нам нужно получать удовольствие. Надеюсь, я смогу выпить с Пепом чашечку хорошего турецкого кофе и посмеяться над всем этим", - цитирует Спаллетти Tutto Napoli.

Напомним, что ранее Пеп Гвардиола отказался в очередной раз комментировать игру и результаты Наполи, потому что первые комплименты не понравились Спаллетти. Тренер Наполи посчитал, что его коллега из Манчестер Сити преувеличивает, когда говорит о хороших шансах Наполи на победу в Лиге чемпионов.

Матч Милан – Наполи состоится в среду, 12 апреля.

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