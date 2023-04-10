Диего Симеоне дважды выходил в финал Лиги чемпионов как тренер, однако его Атлетико оба раза терпел там неудачи. Сыграть в главном матче европейского сезона сейчас имеет шанс его сын Джованни.

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Летом 2023 года Джованни Симеоне пошел на повышение. После замечательного сезона в Вероне, где самый старший из трех сыновей Симеоне в среднем забивал в каждом втором матче, на парня обратили внимание в Наполи. Переезд в Неаполь означал для Джованни воплощение детской мечты.

Раньше, когда я еще жил в Аргентине, смотрел матчи Лиги чемпионов днем из-за разницы во времени. Я просматривал не только все матчи, но даже интервью с игроками. Первый турнир, четко помню, пришелся на 2007 год, когда победил Милан. С тех пор я был одержим идеей сыграть на этом уровне, – рассказывал игрок Наполи в начале года в разговоре с UEFA.

Джованни настолько мечтал о выступлениях в Лиге чемпионов, что в 13 лет решил набить себе тату с логотипом ЛЧ. "Это было спонтанно. Сказал себе: "Хочу сделать эту татуировку и поцелую ее, когда выйду на этот уровень и забью гол". Я рассказал маме о своем желании. Она позволила, а папа был против. Он сказал, что я сумасшедший. Он не слишком верил в татуировку".

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Симеоне-младший признался, что одного взгляда на тату было достаточно, чтобы получить экстра мотивацию. 7 сентября 2022 – Джованни навсегда запомнит тот день. На стадион Диего Армандо Марадоны на матч первого тура приехал Ливерпуль, и Симеоне остался на скамейке запасных. А дальше все было как в сказке. 41 минута, травма Виктора Осимхена. Тренер Наполи Лучано Спаллетти подзывает к себе Джованни: "Время выходить". Тот выбежал на поле, а через три минуты целовал свое тату.

Хвича Кварацхелия все сделал для партнера и выложил ему мяч точно под удар. Симеоне не промахнулся и побежал праздновать. Можно только догадываться, что чувствовал 27-летний дебютант в тот момент. Джованни не сдержал слез.

А теперь вернемся на 26 лет назад. 11 сентября 1996-го, Висенте Кальдерон, матч Атлетико – Стяуа. В старте хозяев вышел 26-летний центральный полузащитник Диего Симеоне. При счете 2:0 на 64-й и 84-й минутах брутальный аргентинец оформил дубль и прекрасно отметил свой дебют в Лиге чемпионов. В следующем туре Симеоне повторил свое достижение. В этот раз пострадал польский Видзев – Диего снова записал в актив два гола. Ничего не сделал и голкипер хозяев Мацей Щенсны, отец будущей звезды Войцеха.

Невероятно, но Джованни не только повторил достижение отца с голом в дебютном матче, но и побил рекорд. В следующих трех поединках Симеоне-младший забил еще трижды (один Аяксу и два Рейнджерс). Таким образом, Джованни Симеоне стал вторым аргентинцем, отличившимся четырьмя голами в своих первых четырех матчах в ЛЧ. Первым таким аргентинцем был его отец Диего.

Иметь амбиции. Это у папы в крови – желание добиваться своих целей. Я решил играть в футбол не из-за отца, а потому, что играл с детства. Я всегда имел свою цель, мечту, которая иногда казалась далекой, но я знал, что смогу достичь желаемого. Отец показал мне это своим упорным трудом. Я замечаю в нем множество своих качеств. Он советовал мне учиться и узнавать что-то новое до последнего дня карьеры. Это был его лучший и единственный совет, – говорит Джованни.

Как игрок Диего Симеоне провел пять сезонов в Лиге чемпионов. Три первых похода завершились четвертьфиналами. Каждый раз это были разные команды: Атлетико, Интер и Лацио. Пока это максимальное достижение и для его сына. Джованни мечтает о полуфинале, но для этого его Наполи необходимо одолеть Милан.

В Лиге чемпионов Симеоне-младшему достается мало времени от Спаллетти. В последних трех играх он получил крохи – 18 минут (3 с Ливерпулем, 6 и 9 в матчах с Айнтрахтом). Однако, как и тогда, в дебютном поединке, Джованни готов схватиться за свой шанс и использовать первый же момент.

В качестве тренера Диего Симеоне 10 раз стартовал с Атлетико в Лиге чемпионов, дважды был очень близок к трофею, но все никак не может завоевать ушастого. В текущем розыгрыше "матрасники" уже вылетели из турнира, однако Наполи с Симеоне-младшим все еще остается в игре. Почему бы Джованни не продолжить написание собственной сказки и не выиграть трофей с первой попытки?