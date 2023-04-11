"Наша команда неодноразово демонструвала здатність перемагати і без Осімхена. Без нього ми виграли кілька дуже важливих матчів. Я очікую, що хлопці, яких я завтра випущу на поле, будуть довіряти своїм партнерам. Чи замінить Распадорі Осімхена? Сьогодні він провів часткове тренування в загальній групі, але його стан мені ще тільки належить оцінити.

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Чи є цей матч із Міланом найважливішим у моїй тренерській кар'єрі? Сподіваюся, будуть важливіші ігри, ніж ця.

Що я скажу Паоло Мальдіні після нашої сварки? Не думаю, що мені потрібно щось говорити. Я дуже сильно його поважаю, моя повага і захоплення сягають корінням у далеке минуле. Під час роботи із Зенітом у мене попросили рекомендацію для запрошення зірки, і я назвав ім'я Мальдіні. У Зеніті були в захваті, але Паоло тоді відмовився.

Чи очікував я такої реакції від Гвардіоли? З його відповіді я зрозумів, що те, що я сказав, не справило бажаного ефекту. Я завжди захищатиму Гвардіолу, тому що я багато чого в нього навчився. Його можна порівнювати з найвеличнішими тренерами всіх часів. У нього вчилися всі, включно з Юргеном Клоппом і Роберто Де Дзербі. Він – один із тих тренерів, за роботою якого я постійно спостерігаю. Якщо це не справило того ефекту, якого я хотів, я прошу вибачення у Гвардіоли, тому що ми любимо, коли люди говорять про Наполі і хвалять нашу гру. Однак якщо мені скажуть, що Гвардіола сказав, що ми можемо виграти Лігу чемпіонів, то це інша справа – ми не та команда, яка повинна турбуватися про свою гру в цьому турнірі. Ми вже увійшли в історію, тепер нам потрібно отримувати задоволення. Сподіваюся, я зможу випити з Пепом чашечку хорошої турецької кави і посміятися над усім цим", – цитує Спаллетті Tutto Napoli.

Нагадаємо, що раніше Пеп Гвардіола відмовився вкотре коментувати гру та результати Наполі, бо перші компліменти не сподобалися Спаллетті. Тренер Наполі вважає, що його колега з Манчестер Сіті перебільшує, коли говорить про хороші шанси Наполі на перемогу в Лізі чемпіонів.

Матч Мілан – Наполі відбудеться в середу, 12 квітня.

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