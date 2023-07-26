"Это очень важная победа в нашей первой еврокубковой игре. Мы не ожидали 3:1, но можем улучшить нашу игру, мы едем в Афины с положительным результатом.

"Днепр-1 – сильная команда, которая может не простить ошибок": тренер Панатинаикоса – о фарте и сильных сторонах украинцев

Тренер спросил меня, смогу ли я продолжить игру, и я ответил, что могу и мне удалось забить. Я счастлив, я и команда хорошо сыграли. Я могу играть еще лучше, и мы можем совершенствоваться как команда", – сказал Джуричич для Cosmote TV

Напомним, СК Днепр-1 в номинально домашней игре уступил Панатинаикосу со счетом 1:3. Ответный матч состоится во вторник, 1 августа, в Афинах.

СК Днепр-1 потерпел болезненное поражение в дебютном матче в ЛЧ, пропустив три гола от Панатинаикоса