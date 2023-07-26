"Це дуже важлива перемога в нашій першій єврокубковій грі. Ми не очікували на 3:1, але можемо покращити нашу гру, ми їдемо в Афіни з позитивним результатом.

"Дніпро-1 – сильна команда, яка може не пробачити помилок": тренер Панатінаїкоса – про фарт і сильні сторони українців

Тренер запитав мене, чи зможу я продовжити гру, і я відповів, що можу, і мені вдалося забити. Я щасливий, я і команда зіграли добре. Я можу грати ще краще, і ми можемо вдосконалюватися як команда", – сказав Джуричич для Cosmote TV

Нагадаємо, СК Дніпро-1 у номінально домашній грі поступився Панатінаїкосу з рахунком 1:3. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 1 серпня, в Афінах.

СК Дніпро-1 зазнав болісної поразки у дебютному матчі в ЛЧ, пропустивши три голи від Панатінаїкоса