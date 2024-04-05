Полузащитник Реала Тони Кроос заявил, что разница в графиках его команды и Манчестер Сити не скажется на результатах двух очных игр.

Перед первым матчем 1/4 финала ЛЧ между Реалом и Манчестер Сити было много сказано о графике обеих команд. "Бланкос" получат девятидневный перерыв, а "горожане" вынуждены сыграть в этот период два дополнительных матча. Недавно наставник Сити Пеп Гвардиола высказал разочарование по этому поводу и дал понять, что у Реала будет преимущество из-за разницы в календаре.

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Бывший подопечный Пепа в Баварии Тони Кроос высказал противоположное мнение, не согласившись с Гвардиолой. "Мы не привыкли сидеть сложа руки на протяжении девяти дней. И сейчас я этому рад. Это не станет для нас недостатком, но я не знаю, поможет ли это нам, ведь мы все привыкли играть каждую неделю", – цитирует Крооса Mundo Deportivo.

Матч Реал – Манчестер Сити состоится 9 апреля.

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