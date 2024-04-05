Півзахисник Реала Тоні Кроос заявив, що різниця в графіках його команди і Манчестер Сіті не позначиться на результатах двох очних ігор.

Перед першим матчем 1/4 фіналу ЛЧ між Реалом і Манчестер Сіті було багато сказано про графік обох команд. "Бланкос" отримають дев'ятиденну перерву, а "містяни" змушені зіграти в цей період два додаткові матчі. Нещодавно наставник Сіті Пеп Гвардіола висловив розчарування з цього приводу і дав зрозуміти, що у Реала буде перевага через різницю в календарі.

Зірковий одноклубник Луніна вперше за 10 років придбав собі нову модель бутс

Колишній підопічний Пепа в Баварії Тоні Кроос висловив протилежну думку, не погодившись із Гвардіолою. "Ми не звикли сидіти склавши руки протягом дев'яти днів. І зараз я цьому радий. Це не стане для нас недоліком, але я не знаю, чи допоможе це нам, адже ми всі звикли грати щотижня", – цитує Крооса Mundo Deportivo.

Матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться 9 квітня.

Анчелотті – творець рекордів ЛЧ: насолоджуємося величчю тренера Луніна і Шевченка на порозі солідного ювілею