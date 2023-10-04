"Обычно для квалификации нужно 10 очков. Вот почему важно набирать очки в домашних матчах, в том числе и в завтрашнем. Милан – сложный соперник, но наши болельщики нам помогут. Мы покажем отличную игру.

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Матч с Миланом будет отличаться от нашей игры с ПСЖ во Франции. Перед той встречей у нас было много мыслей и переживаний. Однако мы изменили свой менталитет, чтобы встретить матч с большой смелостью. В Париже мы могли бы лучше использовать свои возможности. У Милана другой стиль игры, перед нами будут стоять совершенно другие задачи", – цитирует Терзича Sempre Milan.

Матч Боруссия – Милан состоится в среду, 4 октября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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