"Зазвичай для кваліфікації потрібно 10 очок. Ось чому важливо набирати очки в домашніх матчах, зокрема й у завтрашньому. Мілан – складний суперник, але наші вболівальники нам допоможуть. Ми покажемо відмінну гру.

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Матч із Міланом відрізнятиметься від нашої гри з ПСЖ у Франції. Перед тією зустріччю у нас було багато думок і переживань. Однак ми змінили свій менталітет, щоб зустріти матч із великою сміливістю. У Парижі ми могли б краще використовувати свої можливості. У Мілана інший стиль гри, перед нами стоятимуть зовсім інші завдання", – цитує Терзіча Sempre Milan.

Матч Борусія – Мілан відбудеться в середу, 4 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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