"Мы играем против главных хулиганов в мире, а я получаю желтую за это": Мюллер "наехал" на арбитра матча против Атлетико
Нападающий Баварии Томас Мюллер не стеснялся высказывать свои претензии арбитру Майклу Оливеру, который работал на матче против Атлетико (4:0).
Лидер мюнхенцев сказал судье все, что о нем думает, когда тот показал желтую карточку за вымышленный фол против Триппьера. Мюллер чисто выбил мяч из-под ног защитника Атлетико, но Оливер повелся на крики и красивое падение "матрасника".
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"Что вообще происходит? Эй! Это абсурд. Мы играем против мадридского Атлетико, главных хулиганов в мировом футболе! И я получаю желтую карточку за это!" – возмущенные крики Мюллера на пустом стадионе расшифровал Sport Bild.
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