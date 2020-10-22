Нападающий Баварии Томас Мюллер не стеснялся высказывать свои претензии арбитру Майклу Оливеру, который работал на матче против Атлетико (4:0).

Лидер мюнхенцев сказал судье все, что о нем думает, когда тот показал желтую карточку за вымышленный фол против Триппьера. Мюллер чисто выбил мяч из-под ног защитника Атлетико, но Оливер повелся на крики и красивое падение "матрасника".

Мюнхенский разгром в видеообзоре матча Бавария – Атлетико

"Что вообще происходит? Эй! Это абсурд. Мы играем против мадридского Атлетико, главных хулиганов в мировом футболе! И я получаю желтую карточку за это!" – возмущенные крики Мюллера на пустом стадионе расшифровал Sport Bild.

Ошибки судьи не помешали Баварии уверенно разгромить Атлетико – "грубияны" Диего Симеоне получили четыре безответных гола.

Лига чемпионов: Бавария уничтожила Атлетико, Манчестер Сити без Зинченко одолел Порту, датская феерия Аталанты