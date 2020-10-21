Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Группа А

Зальцбург – Локомотив Москва – 2:2

Голы: Собослай, 45, Юнузович, 50 – Эдер, 19, Лисакович, 75

Бавария – Атлетико – матч начался в 22:00

Группа С

Манчестер Сити – Порту – матч начался в 22:00

Олимпиакос – Марсель – матч начался в 22:00

Группа D

Митьюлланд – Аталанта – матч начался в 22:00

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В дуэли Зальцбурга и Локомотива "железнодорожники" открыли счет после стандарта. Сработала домашняя заготовка – навес на ближнюю штангу дальше головий прокинул Жемалетдинов, а чемпион Европы Эдер продавил защитника и со второго этажа забил метров с 10-ти. Австрийцы забили в ответ в раздевалку – и снова помог угловой. Это Юнузович отбросил на линию штрафной, а там абсолютно свободный Доминик Собослай принял мяч первым касанием, а вторым как рукой положил в дальнюю девятку – 1:1!

На старте второй половины хозяева вообще вышли вперед. На 50-й минуте Дака выложил мяч под удар тому же Юнузовичу, и ветеран элегантно пробил низом в угол. Казалось, что два гола в течение 5 минут игрового времени уже не дадут прийти Локо в себя. Однако, москвичи нашли в себе силы отыграться – Живоглядов подал с правого фланга, а Виталий Лисакович ударом головой переиграл Станковича. Как следствие, 2:2 в пользу конкурентов.

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