Нападник Баварії Томас Мюллєр не соромився висловлювати свої претензії арбітру Майклу Оліверу, який працював на матчі проти Атлетіко (4:0).

Лідер мюнхенців сказав судді все, що про нього думає, коли той показав жовту картку за вигаданий фол проти Тріпп'єра. Мюллєр чисто вибив м'яч з-під ніг захисника Атлетіко, але Олівер повівся на крики і красиве падіння "матрацника".

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"Що взагалі відбувається? Ей! Це абсурд. Ми граємо проти мадридського Атлетико, найбільших хуліганів у світовому футболі! І я отримую жовту картку за це!" – обурені крики Мюллєра на порожньому стадіоні розшифрував Sport Bild.

Помилки судді не завадили Баварії впевнено розгромити Атлетіко – "грубіяни" Дієго Сімеоне отримали чотири голи без відповіді.

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