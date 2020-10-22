Хозяева сделали весомую заявку на финальный успех еще до перерыва. Сначала Коман реализовал свой момент после шедеврального паса Киммиха, а Горецка ударом в угол забил в раздевалку.

Реал – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Во второй половине мюнхенцы забили еще дважды. На 66-й минуте Толиссо мощным выстрелом с метров 25-ти заставил Облака в третий раз капитулировать. Потом же Коман оформил дубль, обыграв защитников Атлетико и словенского голкипера на десерт.

Лига чемпионов: Бавария уничтожила Атлетико, Манчестер Сити без Зинченко одолел Порту, датская феерия Аталанты