"Все любят говорить о фаворитах. Мы две очень похожие команды. Это будет прекрасный матч для зрителей, и мы приложим все усилия, чтобы победить.

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Нужно быть осторожными. ПСЖ ничего нам не отдаст, мы знаем Луиса Энрике. У нас есть небольшое преимущество, мы должны выйти и съесть их", – рассказал Педри на пресс-конференции.

Напомним, первая игра между "кулес" и парижанами закончилась со счетом 3:2. Ответный матч состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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