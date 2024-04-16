"Мы должны выйти и съесть их": звезда Барселоны запугивает ПСЖ перед матчем в Лиге чемпионов
Полузащитник Барселоны Педри прокомментировал предстоящий матч с ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24.
"Все любят говорить о фаворитах. Мы две очень похожие команды. Это будет прекрасный матч для зрителей, и мы приложим все усилия, чтобы победить.
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Нужно быть осторожными. ПСЖ ничего нам не отдаст, мы знаем Луиса Энрике. У нас есть небольшое преимущество, мы должны выйти и съесть их", – рассказал Педри на пресс-конференции.
Напомним, первая игра между "кулес" и парижанами закончилась со счетом 3:2. Ответный матч состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Барселона – ПСЖ: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов