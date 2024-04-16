"Усі люблять говорити про фаворитів. Ми дві дуже схожі команди. Це буде прекрасний матч для глядачів, і ми докладемо всіх зусиль, щоб перемогти.

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Потрібно бути обережними. ПСЖ нічого нам не віддасть, ми знаємо Луїса Енріке. У нас є невелика перевага, ми повинні вийти і з'їсти їх", – розповів Педрі на прес-конференції.

Нагадаємо, перша гра між "кулес" та парижанами закінчилася з рахунком 3:2. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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