Матч Барселона – ПСЖ состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе "Монжуик". Стартовый свисток главного арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

Барселона победила ПСЖ в эпической битве с пятью голами – феерический провал Доннаруммы помог каталонцам

Первый матч между ПСЖ и Барселоной принес болельщикам эффектную перестрелку со счетом 2:3. "Блаугранс" выиграли парижскую встречу, несмотря на наличие в центре обороны 17-летнего Кубарси – самого молодого четвертьфиналиста ЛЧ в истории. Луис Энрике бросил на юношу самого Мбаппе (в дополнение к Ли Кан Ина и Дембеле), однако Килиан проиграл школьнику 9 из 12 дуэлей, да еще и провалил 3 из 4-х попыток обыгрыша на дриблинге.

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Победа каталонцев была обусловлена не только перфомансом Кубарси. Во-первых, чемпионы Испании очень целостно и агрессивно прессинговали, заставляя Доннарумму активнее играть ногами. Итальянец прогнозируемо напривозил моментов и в конце концов начал голевую атаку Барсы.

Во-вторых, фантастическую работу по открываниям между линиями продемонстрировал Левандовски. В-третьих, у Хави блестяще сыграли замены – Педри оформил чудо-ассист через минуту после появления на поле, Кристенсен через минуту после выхода забил гол, а Фелиш с Торресом организовали голевой угловой. Сразу же после выхода Феррана.

Кроме того, Барселоне сильно помогли тактические решения ее бывшего коуча. Луис Энрике почему-то решил начать матч без центрфорварда, чем сильно упростил задачу для Кубарсы и Араухо (за их спинами не было открытий). Вместо этого в основе появился Асенсио, который провалил первый тайм и сел на банку в перерыве. Кроме того, Витинья сыграл не на естественной позиции десятки, а в опорной зоне.

И даже при таких условиях ПСЖ смог перевернуть ход встречи, причем меньше чем за 10 минут после перерыва (с 0:1 до 2:1). Французы вполне могли забивать три и более голов – в частности, после одного из ударов Дембеле мяч попал в штангу. Реализация подвела, что поставило точку в 27-матчевой победной серии парижан.

Первая встреча продемонстрировала, что ПСЖ даже с плохой структурой и неудачными тренерскими ходами остается грозным соперником. Париж остается верным своей истории, пытаясь бить системных грандов индивидуальным перфомансом суперзвезд. Тем не менее, Барселона сумела подкосить веру в успех подобного подхода – слишком уж круто выглядели каталонцы.

"Блаугранас" в принципе провели свой лучший матч в сезоне, имея не самый лучший состав. Хави решил не напрягать его в Кадисе, выставив резерв – в основе вышли только Кубарси, Серхи Роберто и Кристенсен. Последние два пропускают сегодняшнюю встречу из-за дисквалификации. Этого хватило для успеха, пусть и минимального.

В целом, Барселона пребывает в шикарной форме. Последние 13 матчей коллектив провел без поражений, 10 раз победив. Подопечные Хави на этом отрезке переиграли не только ПСЖ, но и Атлетико с Наполи – причем обоим удалось забить аж по три гола. Как и в ворота парижан. Впрочем, есть и неприятная статистика – в Лиге чемпионов "блаугранас" пропускают голы уже 7 матчах подряд.

Чемпион Франции, в свою очередь, договорился с руководством Лиги 1 о переносе своего матча в чемпионате. Команда Луиса Энрике всю неделю целенаправленно готовилась к Барсе. Между тем, ПСЖ остается очень опасным – по показателю владения парижане являются вторыми в Европе, а Мбаппе является вторым после Месси по показателю голов в ЛЧ, забитых до 25-ти лет.

Одновременно слабой и сильной стороной ПСЖ является тяга Луиса Энрике к тактическим экспериментам. Они стали одной из причин домашнего поражения от Барсы – но они же помогли преодолеть интенсивный прессинг Реал Сосьедада в 1/8 финала ЛЧ (а баски были одними из лучших в турнире в этом аспекте). Хотя и в Париже были успехи – голы и моменты появились после перевода Дембеле на левый фланг.

Вот только надо что-то сделать и с обороной, ведь подопечные Луиса Энрике в ЛЧ не пропускали только от Сосьедада, Боруссии и Милана – и то только в одном поединке из двух ("сухарей" должно было быть меньше). Из "группы смерти" французы вышли только вторыми, имея самое высокое количество пропущенных голов (8). Словом, с нынешним ПСЖ играть может любой коллектив.

Кадровая ситуация

Барселоне, кроме дисквалифицированных Серхи Роберто и Кристенсена, не помогут травмированные Бальде и Гави. К их отсутствию давно привыкли. Зато форму быстро набирают Педри и Френки Де Йонг – только-только оклемавшись от повреждений, они выдали топ-перфоманс в Париже. Очевидно, что сегодня их выпустят в старте.

ПСЖ снова может рассчитывать на Хакими, у которого была дисквалификация на первый матч. Новых потерь в составе команда не понесла. В лазарете остаются только Кимпембе, Курзава и Рико.

Ориентировочные составы на матч Барселона – ПСЖ

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу – Педри, Гюндоган, Де Йонг – Ямал, Левандовски, Рафинья

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш – Кан Ин Ли, Витинья, Фабиан Руис – Барколя, Дембеле, Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5, проход Барселоны

Букмекеры считают Барселону фаворитом. За каталонцев играет и фактор родного поля, и убедительность выездной победы. Кроме того, они торжествовали 6 матчей подряд, забив по три гола трем грозным соперникам уровня плей-офф ЛЧ. А еще "блаугранас" не надо отыгрываться – по крайней мере, на первом этапе домашки команда сможет работать по счету, выбегая в контратаки (ПСЖ очень плохо их контролировал).

С другой стороны, Париж не знает поражений на выезде с 7 ноября 2023 года. Французы чрезвычайно мотивированы, а каталонцы в Лиге чемпионов пропускают почти всегда. Существует большой соблазн поставить на тотал больше 2,5 с непроигрышем ПСЖ.

Барса – это системный коллектив на ходу. Они выглядит сильнее антиструктурного и нестабильного ПСЖ. Ставим на проход "блаугранас", хотя легко хозяевам не будет.