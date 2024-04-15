"Ключевыми фигурами завтрашнего матча будут игроки, а не тренеры. Будем надеяться, они выйдут на поле с вдохновением, потому что всё будет зависеть от них. Стадион Монжуик должен стать скороваркой, нам нужна поддержка болельщиков. В игре нас ждут трудные моменты - моменты, когда ПСЖ заставит нас страдать. Монжуик – не Камп Ноу, но будем надеяться, что этот стадион будет очень похож на Камп Ноу по атмосфере.

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Рафинья был очень важен для нас в этом сезоне не только благодаря голам и передачам, но и с точки зрения защиты. Завтра он станет для нас ключевым игроком. Как я могу мотивировать таких игроков, как Ямал и Кубарси? Это вечер Лиги чемпионов. Им не нужна дополнительная мотивация", – цитирует Хави официальный сайт УЕФА.

Матч Барселона – ПСЖ состоится во вторник, 16 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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