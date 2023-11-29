"Мы были готовы": Ризнык – о победе Шахтера над Антверпеном в Лиге чемпионов
Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после победы над Антверпеном в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
– Хватило ли вам физической выносливости на этот матч, потому что в конце было немного тяжеловато.
– В игре есть такие моменты, когда команда немного наедается, но мы контролировали матч, надежно сыграли в обороне, поэтому нам удалось победить.
Шахтер – Антверпен – 1:0 – видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
– Очень многие болельщики присутствовали сегодня на стадионе, их было слышно, но слышали ли вы поддержку украинского фан-сектора?
– Да, конечно, было и наших людей много, за что мы их благодарим, за такую поддержку, это также и их победа.
– Чем вас удивил Антверпен, особенно в атаке?
– Мы хорошо сыграли в защите, поэтому им практически ничего не удавалось в атакующей фазе. Мы были готовы к такой игре, – сказал Ризнык в комментарии UA-Football.
Шахтер минимально одолел Антверпен в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол во встрече забил Николай Матвиенко. "Горняки" набрали 9 турнирных пунктов.
Шахтер обыграл Антверпен и гарантировал евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-Ризнык.