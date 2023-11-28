Шахтер – Антверпен: видео гола
Шахтер встречается с Антверпеном в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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Шахтер достаточно быстро открыл счет. Украинская команда эффективно разыграла стандарт. Зубков отлично подал со штрафного, а Матвиенко выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку.
Шахтер – Антверпен: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
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