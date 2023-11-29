Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник поділився емоціями після перемоги над Антверпеном в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

– Чи вистачило вам фізичної витривалості на цей матч, бо наприкінці було трішки важкувато.

– У грі є такі моменти, коли команда трішки наїдається, але ми контролювали матч, надійно зіграли в обороні, тому нам вдалося перемогти.

Шахтар – Антверпен – 1:0 – відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

– Дуже багато вболівальників були присутніми сьогодні на стадіоні, їх було чутно, але чи чули ви підтримку українського фан-сектору?

– Так, звісно, було і наших людей багато, за що ми їм дякуємо, за таку підтримку, це також й їхня перемога.

– Яку установку дав Пушич у перерві, ви вже тоді вели у рахунку – сказав тримати м'яч?

– Так, підкорегував нашу гру, зарядив нас емоціями і сказав виходити, грати у футбол далі.

– Чим вас здивував Антверпен, особливо в атаці?

– Ми добре зіграли в захисті, тому їм практично нічого не вдавалося в атакувальній фазі. Ми були готові до такої гри, – сказав Різник в коментарі UA-Football.

Шахтар мінімально здолав Антверпен в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Єдиний гол у зустрічі забив Микола Матвієнко. "Гірники" набрали 9 турнірних пунктів.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник