"Мы – не Барселона": Ребров расхвалил игроков Ференцвароша перед матчем против Динамо
Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров отметил важность победы над Уйпештом в рамках 8-го тура чемпионата Венгрии.
"У нас впереди много матчей, сложно одновременно выступать в чемпионате и в Лиге чемпионов, и в последние две недели мы сыграли сложные матчи в чемпионате. Я так рад, что ребята тоже знали, насколько важен поединок. Конечно, три очка всегда важны, но это был кульминационный момент – дерби, футболисты испытали сложности.
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Важны были не только голы, но и то, что мы смогли создать много моментов. Мы смогли правильно контролировать мяч. У нас были ошибки, поскольку мы – не Барселона. Тем не менее я рад, что мы разобрались с ситуацией, смогли сыграть агрессивно", – цытирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.
Напомним, уже в ближайшую среду, 28 октября, подопечные Луческу на выезде встретятся с Ференцварошем во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00.
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