"У нас попереду багато матчів, складно одночасно виступати в чемпіонаті і в Лізі чемпіонів, та й в останні два тижні ми зіграли складні матчі в чемпіонаті. Я такий радий, що хлопці теж знали, наскільки важливий цей поєдинок. Звичайно, три очки завжди важливі, але це був кульмінаційний момент – дербі, футболісти абсолютно відчули його складність.

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Важливі були не тільки голи, але і те, що ми змогли створити багато моментів. Ми змогли правильно контролювати м'яч. У нас були помилки, оскільки ми – не Барселона. Тим не менше я радий, що ми розібралися з ситуацією, змогли зіграти агресивно", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, вже найближчої середи, 28 жовтня, підопічні Луческу на виїзді зустрінуться з Ференцварошем у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00.

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