"После игры с Ювентусом мы готовились прежде всего к матчу с Александрией. А уже сейчас у нас есть время разобрать игру Ференцвароша. Будем смотреть, как они играют, все подробно анализировать, чтобы как следует подготовиться к предстоящему матчу.

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После их матча с Барселоной поняли, что это добротная команда, которая пытается играть в свой футбол. У Ференцвароша хорошие игроки и молодой, но при этом уже опытный тренер. Правда, я под руководством Реброва не работал – пришел в Динамо сразу после того, как он покинул клуб. Но партнеры по команде о нем отзываются очень положительно.

Безусловно, это будет для нас очень важная игра. Мы сделаем все возможное, чтобы забрать три очка из Будапешта", – цитирует Кендзёру официальный сайт Динамо.

Напомним, уже в ближайшую среду, 28 октября, подопечные Луческу на выезде встретятся с Ференцварошем во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00.

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