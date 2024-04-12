Українець твердо налаштований залишитися у лондонському клубі на наступний сезон, стверджує інсайдер Екрем Конур.

"Якщо підпишуть Мудрика, це їм допоможе виграти": легенда АПЛ дав пораду Арсеналу щодо українця

Мудрик не може похизуватися стабільною грою і "залізним" місцем в старті Челсі, тому навколо нього регулярно виникають трансферні чутки. Втім, сам 23-річний гравець на них не зважає та щасливий в Лондоні. Взимку у нього був варіант з орендою до Баварії, але до серйозних переговорів справа не дійшла.

Нагадаємо, у січні 2023 року Челсі заплатив Шахтарю за Мудрика 70 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами. Наразі вінгер провів у футболці "синіх" 50 матчів, оформивши 6 голів та 4 асисти. Чинний контракт Михайла розрахований аж до літа 2031 року, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 35 млн євро.

Українці підірвали АПЛ: Зінченко розпалив полеміку, Ярмолюк став між партнерами, а Мудрику таке навіть не снилося