Уже 5 октября Реал примет Шахтер на Сантьяго Бернабеу в третьем туре Лиги чемпионов, а 11 октября в Варшаве состоится ответный матч. В этих поединках особое внимание "сливочных" получит Михаил Мудрик.

Скауты действующего победителя ЛЧ внимательно проанализируют игру украинца, который привлек внимание ряда клубов Европы. Поединки Шахтера против Реала станут решающими для перспектив 21-летнего Мудрика перейти в мадридский клуб.

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Представители Реала уже следили за вингером в предыдущих матчах Лиги чемпионов и остались довольны увиденным. Если Михаил проявит себя против Реала, то мадридцы могут вступить в борьбу за украинца. Об этом сообщает Fichajes со ссылкой на Defensa Cental.

Напомним, год назад Мудрик ярко проявил себя на Сантьяго Бернабеу. Тогда в групповом турнире ЛЧ 2021/22 Шахтер проиграл Реалу 1:2, но после замены украинец получил овацию трибун легендарного стадиона.

Контракт Михаила с Шахтером рассчитан до конца 2026 года. Летом Шахтер не продал вингера сборной Украины в АПЛ за 30 миллионов евро.

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