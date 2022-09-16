Мадридський Реал стежить за грою Михайла Мудрика, який наробив галасу в стартових турах Ліги чемпіонів.

Вже 5 жовтня Реал прийме Шахтар на Сантьяго Бернабеу в третьому турі Ліги чемпіонів, а 11 жовтня у Варшаві відбудеться матч-відповідь. У цих поєдинках окрему увагу "вершкових" отримає Михайло Мудрик.

Скаути чинного переможця ЛЧ уважно проаналізують гру українця, який привернув увагу низки клубів Європи. Поєдинки Шахтаря проти Реала стануть вирішальними для перспектив 21-річного Мудрика перейти в мадридський клуб.

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Представники Реала вже стежили за вінгером в попередніх матчах Ліги чемпіонів і залишилися задоволеними побаченим. Якщо Михайло проявить себе проти Реала, то мадридці можуть увікмнутися в боротьбу за українця. Про це повідомляє Fichajes з посиланням на Defensa Cental.

Нагадаємо, рік тому Мудрик яскраво проявив себе на Сантьяго Бернабеу. Тоді в груповому турнірі ЛЧ 2021/22 Шахтар програв Реалу 1:2, але після заміни українець отримав овації трибун легендарного стадіону.

Контракт Михайла з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року. Влітку Шахтар не продав вінгера збірної України в АПЛ за 30 мільйонів євро.

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