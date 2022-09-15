"Що травмою? Начебто попустило. Судома. Не знаю, чому такий складний початок матчу. Напевно, трохи переживання було. До того ж вони почали нас активно пресингувати, трохи не впоралися з тиском. Пропустили швидкий гол, але зуміли відігратися та почали грати у свій футбол. Після забитого гола, у першому таймі, грали дуже добре, але у другому вже було важко фізично.

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Ми готувалися до Ліги чемпіонів, ми віримо у свої сили, в команду та кожного футболіста. Ми хочемо вийти з групи та вважаємо, що це можливо. Йовічевіч у перерві сказав дотримуватися плану, який був до гри, і продовжувати грати так, як граємо. Нас налаштовує тренер, а в команді гарний мікроклімат – усі вірять у кожного. Лейпциг, Селтік або Чорноморець – продовжуємо грати, навіть якщо пропускаємо. Хочемо перемагати.

Так, чекали, що прийде стільки вболівальників. У першому таймі було більше вболівальників Селтіка, їх дуже підтримували. Було відчуття, що граємо на виїзді. Але після нашого гола почули й наших уболівальників. Дуже добре, що нас так приймають у Польщі. Звісно, ​​хотілося б грати в Україні, але зараз ми не можемо цього зробити, на жаль. Це дуже тяжко, але такі реалії.

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Гол Мудрика – це командні дії. Не один він грає, а для нього створюють моменти. Усі знають його потенціал та дані. Він дуже швидко біжить, йому треба давати пас в зону. Я цим і скористався, дав йому передачу. Всі знають майстерність та завершальні здібності Михайла. Для нього не стало проблемою забити м’яч. Рано ще казати, що молоді гравці Шахтаря скористалися своїм шансом. Це тільки початок. Ми повинні завжди додавати та з кожним днем ​​виходити на новий рівень", – цитує Судакова Tribuna.