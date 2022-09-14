Шахтер расписал ничью с Селтиком во втором туре Лиги чемпионов (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Шахтер стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы над Лейпцигом. Во втором матче "горняки" принимали Селтик в Варшаве и также смогли разжиться очками. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Начало отчетной встречи получилось неудачным – команда Игоря Йовичевича пропустила быстрый гол. Едва ли не первый выход на чужую половину стал для Шахтера роковым. Мудрик отпустил от себя мяч и обрезал всю команду. Хакшабанович и Хатате реализовали численное преимущество у ворот Трубина.

Дончане еще до перерыва сравняли счет – исправился Мудрик! Судаков разобрался в центре поля и вырезал шикарный пас в разрез, а Михаил сблизился с воротами и пробил над голкипером.