"Конечно, поражение разочаровывает. У нас были моменты, мы показали хороший футбол против сильного соперника. Здорово прессинговали во втором тайме, но Барселона добилась своего.

ПСЖ – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча

Ответный матч будет финалом. Есть над чем работать, но мы дадим бой на выезде. Можете не сомневаться в моей команде. В чемпионате, например, ПСЖ не проиграл ни одного гостевого матча.

Все мысли о камбэке. Сыграем в том же стиле, что и дома. Полетим в Барселону с уверенностью в своих силах.

План Хави меня не удивил. Логично перебивать прессинг дальними передачами, когда у тебя на воротах тер Штеген, а в центре атаки Левандовски ", – сказал после игры Луис Энрике.

Барселона победила на выезде ПСЖ и сделала заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 16 апреля.

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